Несанкционированные свалки в Новосибирске начали патрулировать дроны

За свалками Коченевского района начали наблюдать дроны. Они патрулируют полигоны, создают цифровые модели свалки со всеми ее параметрами.

— Полученные данные позволяют рассчитать, какие ресурсы необходимы для вывоза мусора, и могут использоваться при планировании бюджета, — пояснил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По словам чиновника, эксперимент с беспилотниками продлится до конца года. Потом будет принято решение о возможности его масштабирования для контроля за свалками в других районах области.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске на несанкционированной свалке на улице Большая была установлена первая система фотовидеофиксации. Ввоз мусора на площадку прекратился, свалку ликвидировали. В этом году видеокамеры работают уже на шести стихийных полигонах. В планах Минцифры до конца года оснастить камерами еще два полигона.

Как пояснил Сергей Цукарь, камеры с системой аналитики на основе искусственного интеллекта фиксируют факт заезда на территорию машин, определяют их номер и передают в правоохранительные органы.

— С начала реализации проекта в органы МВД направлено более 100 писем. За нарушение порядка обращения с отходами в текущем году взыскано порядка 400 тысяч рублей, — пояснил начальник отдела оперативного реагирования – экологической инспекции управления контрольно-надзорной деятельностью Минприроды региона Олег Бобровский.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске могут появиться дроны для уборки улиц.