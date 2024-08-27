Рекламодателям

Арест Павла Дурова может быть связан с криптовалютой, считает экономист-международник из Новосибирска

  • 27/08/2024, 13:15
Автор: Юлия Данилова
Арест Павла Дурова может быть связан с криптовалютой, считает экономист-международник из Новосибирска
После решения Telegram развивать свою финансовую инфраструктуру в дело вмешался большой капитал или конкуренты.

Эксперты НГУЭУ прокомментировали причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, а также прокомментировали перспективы популярного у новосибирцев мессенджера. Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права, кандидат исторических наук Денис Борисов уверен, что Telegram давно если не под контролем спецслужб США, то, как минимум, сотрудничает с ними. Иначе его уже давно удалили бы из магазинов приложений Apple и Google.

— Еще на заре Telegram появилась информация, что американские спецслужбы выставили Дурову ультиматум: либо делиться информацией и реагировать на их запросы, либо приложение не будет поддерживаться американскими технологическими платформами, — поясняет аналитик. — Как видите, Telegram никуда не пропал и успешно развивается. Возможно, американская разведка со своей стороны не очень охотно делится информацией с Францией, что вынудило Францию искать собственные выходы на работу с Telegram.

В такой ситуации, по его словам, принципиально ничего не меняется, просто еще одна спецслужба получит возможность более комфортно работать с контентом из Telegram.

Однако, эксперт полагает, что «шоу» с задержанием стало следствием решения мессенджера развивать свою криптовалюту TON и финансовую инфраструктуру.

— В 2024 году началось сращивание экосистемы TON и социальной сети Telegram: запущены личные кошельки, появилась возможность переводить средства между пользователями социальной сети — в общем в дело вмешались большие капиталы. Подозреваю, что доступ к финансовой информации Telegram является основным мотивом давления на Павла Дурова. Но, возможны и действия со стороны конкурентов — на данный момент капитализация ТON и ТГ упала на 20%, — говорит Борисов.

Заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат физико-математических наук Андрей Пестунов считает, что технических проблем, связанных с программным обеспечением Telegram, возникнуть не должно, так как этими вопросами занимаются специалисты и инженеры.

Что касается блокировки мессенджера в России, то данная угроза явно обозначилась еще в 2017 году, когда был принят закон Яровой. В 2018 году Роскомнадзор проводил массовые блокировки IP-адресов, в 2020 ограничения были сняты, но возможность их возобновления обсуждалась, в том числе в 2024 году, еще до задержания Павла Дурова, напоминает эксперт.

— Угроза блокировки Telegram не нова, но, очевидно, задержание его основателя иностранными службами повышает вероятность ее реализации, — рассуждает Пестунов. —  В перспективе это может негативно сказаться на долгосрочных перспективах мессенджера.

По мнению Андрея Пестунова, Telegram перерос понятие обычного мессенджера. Его функционал гораздо шире: каналы, монетизация, комментирование, гибкие настройки приватности и многое другое.

— В случае блокировки пострадают прежде всего те, кто использует именно эти уникальные для Telegram возможности и функции, — комментирует он. — Рядовые пользователи смогут быстро адаптироваться и без особых проблем перейдут на те же VK Мессенджер или WhatsApp, а полная инфраструктура социальной сети VK во многом обладает функционалом Telegram, особенно для удовлетворения типовых потребностей пользователей.

Напомним, основатель Telegram, гражданин четырех стран: России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ Павел Дуров на днях был задержан во Франции, что вызвало большой резонанс в мировом и отечественном информационном пространстве.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, что легализация майнинга в России выведет бизнес из тени.

Фото freepik, автор: rawpixel-com

57

Рубрики : Право&Порядок Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : криптовалюта блокировка Telegram Арест Павла Дурова


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLtXEBv6ZuЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

Геннадий Шевнин: Дроны с компьютерным зрением помогают аграриям «Сибагро»

В этом году в Кудряшовском свинокомплексе «Сибагро», несмотря на сложные погодные условия, засеяли 74,5 тысячи гектаров.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Агрессивных людей около школ Новосибирска будут выявлять с помощью нейросети
27/08/24 14:00
Бизнес Право&Порядок Технологии
Пьяный ефрейтор заплатит штраф 50 тысяч рублей за воспитание сослуживца
27/08/24 13:30
Право&Порядок
Две незаконные свалки ликвидировали в Новосибирской области
27/08/24 13:30
Право&Порядок
Арест Павла Дурова может быть связан с криптовалютой, считает экономист-международник из Новосибирска
27/08/24 13:15
Бизнес Право&Порядок
Международный форум «Технопром-2024» открылся в Новосибирской области
27/08/24 13:14
Власть
Стало известно, когда в Новосибирске потеплеют батареи
27/08/24 13:00
Общество
Вентилятор из дрона соорудили бойцы СВО из Новосибирска
27/08/24 12:30
Общество
Мертвый убийца лишил сына 1 млн рублей под Новосибирском
27/08/24 12:00
Общество
Русфонд собирает средства на лечение шестилетнего мальчика с диагнозом аутизм
27/08/24 11:53
Общество
Как птица феникс: лайфхаки падений и взлетов из бизнес-практики предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ»
27/08/24 11:49
ПроБизнес
Новосибирская область хочет сэкономить на создании приюта для животных
27/08/24 11:30
Власть Общество
МВД задержало банду автоподставщиков в Новосибирске, которые успели инсценировать 16 ДТП
27/08/24 11:00
Право&Порядок
Прокурор убедил губернатора Новосибирской области дать 15 млн на ремонт школьной крыши
27/08/24 10:30
Право&Порядок
Ниссан перевернулся на крышу после ДТП в центре Новосибирска
27/08/24 10:00
Происшествия
Сотрудник налоговой инспекции Новосибирска за 400 тысяч рублей продал налоговую тайну
27/08/24 9:30
Право&Порядок
Запрет деятельности МФО принесет больше рисков, чем пользы
27/08/24 9:00
Бизнес Рынки
Новосибирцы рассказали, у кого они берут в долг деньги
26/08/24 20:00
Общество
ФАС возбудила второе дело в отношении издательства «Просвещение» из-за цен на учебники по истории
26/08/24 19:30
Бизнес
Более 700 нарушений среди судоводителей выявили в Новосибирской области
26/08/24 19:00
Общество
Экспорт зерновых из Сибири в Казахстан рухнул на 36%
26/08/24 18:30
Агропром Бизнес ВЭД
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств
27/08/24 9:00
Банк Уралсиб развивает программную роботизацию на базе российской платформы PIX RPA
22/08/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях
21/08/24 9:00
«Россети Новосибирск» заменили уничтоженную погрузчиком опору ЛЭП и восстановили электроснабжение по нормальной схеме
20/08/24 15:19
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших автокредитов на покупку подержанных автомобилей
19/08/24 11:02
Как зафиксировать низкую ставку по кредиту
19/08/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска