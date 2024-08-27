Арест Павла Дурова может быть связан с криптовалютой, считает экономист-международник из Новосибирска

Эксперты НГУЭУ прокомментировали причины задержания основателя Telegram Павла Дурова, а также прокомментировали перспективы популярного у новосибирцев мессенджера. Заведующий кафедрой мировой экономики, международных отношений и права, кандидат исторических наук Денис Борисов уверен, что Telegram давно если не под контролем спецслужб США, то, как минимум, сотрудничает с ними. Иначе его уже давно удалили бы из магазинов приложений Apple и Google.

— Еще на заре Telegram появилась информация, что американские спецслужбы выставили Дурову ультиматум: либо делиться информацией и реагировать на их запросы, либо приложение не будет поддерживаться американскими технологическими платформами, — поясняет аналитик. — Как видите, Telegram никуда не пропал и успешно развивается. Возможно, американская разведка со своей стороны не очень охотно делится информацией с Францией, что вынудило Францию искать собственные выходы на работу с Telegram.

В такой ситуации, по его словам, принципиально ничего не меняется, просто еще одна спецслужба получит возможность более комфортно работать с контентом из Telegram.

Однако, эксперт полагает, что «шоу» с задержанием стало следствием решения мессенджера развивать свою криптовалюту TON и финансовую инфраструктуру.

— В 2024 году началось сращивание экосистемы TON и социальной сети Telegram: запущены личные кошельки, появилась возможность переводить средства между пользователями социальной сети — в общем в дело вмешались большие капиталы. Подозреваю, что доступ к финансовой информации Telegram является основным мотивом давления на Павла Дурова. Но, возможны и действия со стороны конкурентов — на данный момент капитализация ТON и ТГ упала на 20%, — говорит Борисов.

Заведующий кафедрой информационных технологий, кандидат физико-математических наук Андрей Пестунов считает, что технических проблем, связанных с программным обеспечением Telegram, возникнуть не должно, так как этими вопросами занимаются специалисты и инженеры.

Что касается блокировки мессенджера в России, то данная угроза явно обозначилась еще в 2017 году, когда был принят закон Яровой. В 2018 году Роскомнадзор проводил массовые блокировки IP-адресов, в 2020 ограничения были сняты, но возможность их возобновления обсуждалась, в том числе в 2024 году, еще до задержания Павла Дурова, напоминает эксперт.

— Угроза блокировки Telegram не нова, но, очевидно, задержание его основателя иностранными службами повышает вероятность ее реализации, — рассуждает Пестунов. — В перспективе это может негативно сказаться на долгосрочных перспективах мессенджера.

По мнению Андрея Пестунова, Telegram перерос понятие обычного мессенджера. Его функционал гораздо шире: каналы, монетизация, комментирование, гибкие настройки приватности и многое другое.

— В случае блокировки пострадают прежде всего те, кто использует именно эти уникальные для Telegram возможности и функции, — комментирует он. — Рядовые пользователи смогут быстро адаптироваться и без особых проблем перейдут на те же VK Мессенджер или WhatsApp, а полная инфраструктура социальной сети VK во многом обладает функционалом Telegram, особенно для удовлетворения типовых потребностей пользователей.

Напомним, основатель Telegram, гражданин четырех стран: России, Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ Павел Дуров на днях был задержан во Франции, что вызвало большой резонанс в мировом и отечественном информационном пространстве.

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