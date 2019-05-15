Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

— Благодаря глобализации рынков у некоторых стран меняются вкусовые предпочтения. До недавнего времени китайцы не употребляли молочные продукты, а сейчас покупают наше мороженое. Уже две новосибирские компании экспортируют свою продукцию в КНР. Она присутствует на прилавках крупных супермаркетов в Китае, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

Речь идет о таких компаниях как ООО «Купинское мороженое» и ООО «Полярис-Экспорт» (АО «Новосибирский хладокомбинат»). Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко добавил, что «Купинское мороженое» также поставляет свою продукцию во Вьетнам.

— Мы делаем тщательный маркетинговый анализ как должен выглядеть продукт, его упаковка, чтобы зайти на китайский рынок. Предприятие-экспортер специально для КНР разрабатывает упаковку. Например, китайцы не любят глянцевую бумагу, им больше нравится матовая. Они предпочитают бирюзовые и красные тона, а у нас они считаются достаточно яркими. Мы помогаем компаниям переводить их сайты на китайский язык, — перечисляет Анастасия Ивашина. — Но в целом, наши опросы показывают, что потребители довольны новосибирским мороженым.

Ивашина отметила, что управление помогает новосибирским производителям выходить на новые рынки, в том числе изучать их нюансы, специфику спроса и предпочтения потребителей.

Евгений Лещенко отметил, что во Вьетнаме спросом пользуется фруктовое мороженое. Покупатели в этой стране также предпочитают яркую упаковку.

Получить комментарий у экспортеров не удалось. Представитель одной из компаний, отвечающих за поставки продукции за границу, находится на выставке «SIALChina 2019» в Шанхае (КНР). Второй — также в командировке.

Фото: пресс-служба правительства НСО