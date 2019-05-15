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Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

Сладкое лакомство сибиряков распробовали не только в КНР, но и во Вьетнаме.
  • 15/05/2019, 20:27
Автор: Юлия Данилова
Две новосибирские компании поставляют мороженое в Азию

— Благодаря глобализации рынков у некоторых стран меняются вкусовые предпочтения. До недавнего времени китайцы не употребляли молочные продукты, а сейчас покупают наше мороженое. Уже две новосибирские компании экспортируют свою продукцию в КНР. Она присутствует на прилавках крупных супермаркетов в Китае, — сообщила на пресс-конференции в ТАСС начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма министерства экономического развития Новосибирской области Анастасия Ивашина.

Речь идет о таких компаниях как ООО «Купинское мороженое»  и ООО «Полярис-Экспорт» (АО «Новосибирский хладокомбинат»). Министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко добавил, что «Купинское мороженое» также поставляет свою продукцию во Вьетнам.

Первая партия мороженого экспортирована из Новосибирской области во Вьетнам

Ивашина отметила, что управление помогает новосибирским производителям выходить на новые рынки, в том числе изучать их нюансы, специфику спроса и предпочтения потребителей.

— Мы делаем тщательный маркетинговый анализ как должен выглядеть продукт, его упаковка, чтобы зайти на китайский рынок. Предприятие-экспортер специально для КНР разрабатывает упаковку. Например, китайцы не любят глянцевую бумагу, им больше нравится матовая. Они предпочитают бирюзовые и красные тона, а у нас они считаются достаточно яркими. Мы помогаем компаниям переводить их сайты на китайский язык, — перечисляет Анастасия Ивашина. — Но в целом, наши опросы показывают, что потребители довольны новосибирским мороженым.

Евгений Лещенко отметил, что во Вьетнаме спросом пользуется фруктовое мороженое. Покупатели в этой стране также предпочитают яркую упаковку.

Получить комментарий у экспортеров не удалось. Представитель одной из компаний, отвечающих за поставки продукции за границу, находится на выставке «SIALChina 2019» в Шанхае (КНР). Второй — также в командировке.

Фото: пресс-служба правительства НСО

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