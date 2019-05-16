Равные — не значит одинаковые!

Образовательно-творческий формат, изначально адресованный женщинам-предпринимателям Новосибирска, шестой этап своей биографии встречает уже как федеральное движение — буквально на днях к проекту подключились Краснодар, Новороссийск и Анапа.

Впрочем, на старте идеи, три с половиной года назад, замахов на федерализм не было. Первооснова — локальный проект, практически экспромт. Первыми резидентами движения были дебютантки, создательницы различных стартапов. Но вскоре к нему присоединились и уже практикующие предпринимательницы, которым была интересна прокачка их деловых навыков и обмен идеями.

— Глядя на то, как формируются связи в команде, мы поняли, что запрос гораздо шире, — вспоминает один из инициаторов проекта — Сергей Соколов, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель новосибирского областного отделения «Опоры России». — Так что вскоре спектр направлений и дисциплин стал гораздо больше. Теперь у нас очень широкое сообщество экспертов.

Жизненный ритм Всероссийского Образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА» измеряется так называемыми потоками — плотными творческо-образовательными циклами четырехнедельной продолжительности. Потоки буквально нафаршированы мастер-классами, мозговыми штурмами и коллаборациями по обширной линейке тем. Это изучение самых успешных бизнес-проектов, детальный разбор фейлов, обмен лайфхаками, брендинг-сессии, лекции по маркетингу, учету и менеджменту. С этим информационным массивом, типичным для прогрессивного бизнес-образования, в программе соседствуют мастер-классы от специалистов по красоте, стилю, фитнесу, ораторскому искусству, творческие лаборатории, выдающие в итоге продукт «на стыке жанров». Например, на базе вполне утилитарного формата «Школа спикеров», созданного для тех, что хочет стать экспертами и консультантами движения, родился арт-хаусный театральный проект.

— Наш спектакль «Чайка» — это синтез произведений Чехова и Ричарда Баха, — поясняет эксперт Елена Деринг. — «Джонатан Ливингстон» и чеховская пьеса — синтез должен получиться интересный. К театральному творчеству мы пришли в ходе прокачки ораторских навыков и техник работы с аудиторией. Для стереотипного делового образования — поворот странный и почти немыслимый, а для нашего проекта — вполне органичный. Постановка родилась совместно с экспертом Школы спикеров Дмитрием Килевым. Он и стал режиссером-постановщиком.

Не исключено, что к финалу шестого потока родятся и иные арт-проекты — принцип организации сообщества этому способствует: все участницы шестого потока образовали друг с другом команды-коллаборации.

— Этот принцип — новация весны-2019, — подчеркивает Кристина Захарова, член Совета НОО «Опора России» и автор Всероссийского Образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА». — Прежде каждая участница проекта проходила его в монорежиме, ради своих задач и приоритетов. А нынешнем — шестом — потоке участницы объединяются в мини-команды, решающие общие задачи. Женщины сами пришли к этому, почувствовав большую продуктивность такого взаимодействия.

Как подчеркивает инициативная группа движения, большая доля творческо-гуманитарного контента — не погоня за оригинальностью программы, а способ сохранить и поддержать естественное обаяние женского бизнеса, его духовную идентичность. В этом смысле проект — деятельное возражение прямолинейной, механической эмансипации, феминизму, абсолютизирующему равенство полов до абсурдного абсолюта — практически до бесполости.

— Нам не нужна гендерная унификация, некий «средний бизнес-пол», — рассуждает Сергей Соколов. — Женское эго в бизнесе хорошо именно своей органикой, естественностью. В разнице менталитетов есть своя естественная прелесть, она интересно работает в бизнесе. Женщины берутся за проекты, которые мужчинам не приходят на ум. Это два балансирующих начала, две силы синергии. Мужчина — напор, масштаб и энергия. Женщина — нюансы. Женщина — не соперница мужчины на бизнес-поле, а создательница своей собственной женской бизнес-культуры. Такова базовая установка проекта, отраженная даже в его имени. И тот факт, как быстро идет стихийная федерализация проекта, подтверждает правоту этого идейного выбора. В Краснодаре первый поток собрался очень быстро — за девять дней.

Города СФО пока не охвачены, федерализация началась с юга, с Черноморского побережья.

— Мы города целевым образом не выбирали, это именно инициатива оттуда, — подчеркнула Кристина Захарова. — Города российского Юга вообще сейчас очень пассионарные. Впрочем, Новосибирск — навсегда наш флагманский город. Все наши новые замыслы мы проводим прежде всего через него.

По наблюдениям заместителя министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Максима Останина шестой поток Всероссийского Образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА» примечателен сочетанием массовости и целеустремленности резидентов.

— Это видно даже по нынешнему аншлагу в зале, — говорит Максим Останин. — А еще в шестом потоке вот какая хорошая тенденция заметна — преобладание уже действующих предпринимателей. Это уже не дебютанты, а люди, пришедшие, так сказать, на тонкую прокачку — ради выхода на новый уровень. Чтобы увидеть и осмыслить новые рынки, новые возможности продвижения. Больше становится доля технологичных тренингов, но составляющего личностного развития все равно не затмевает — ведь проект ориентирован именно на сохранение женского личностного начала в бизнес-культуре.

Фото предоставлены организаторами Всероссийского Образовательного проекта «Женщина в Бизнесе — ЖЕНЩИНА»