Две новые поликлиники в Новосибирске готовят к вводу в эксплуатацию

Степень готовности двух ГЧП-поликлиники, которые строит Группа «ВИС» в Новосибирске, оценивается в 90% и 84%. Об этом сообщили в пресс-службе группы.

В поликлинике №7 на ул. Пролетарской почти всё готово к итоговой проверке специалистами государственного архитектурно-строительного надзора. На территории установлены скамейки и урны, мачты освещения, уложен асфальт. Внутри здания площадью почти 12 тысяч квадратных метров расставляется мебель в кабинетах, работает клининг. На своих местах уже и часть тяжёлого медоборудования – системы компьютерной томографии, рентгена, маммограф. В ближайшие дни из Франции прибудет аппарат МРТ, помещение под него уже полностью готово.

— Готовность 7-ой поликлиники сегодня составляет 90%, — отметил Сергей Шохин, руководитель проекта Группы «ВИС».

Поликлиника №2 на улице Татьяны Снежиной строительная готовность чуть меньше – 84%. Завершается отделка кабинетов, собирается мебель, на территории укладывается асфальт. Из тяжёлого медоборудования на объект поставлен аппарат КТ. Два рентгеновских комплекса и маммограф находятся на складе, их в ближайшие дни привезут в поликлинику, а всего в Новосибирск доставлено около 3000 единиц медицинской и бытовой техники, мебели для этого объекта.

Обе поликлиники планируется сдать в эксплуатацию в августе-сентябре.

Ранее редакция сообщала о том, что три поликлиники Группы «ВИС» вышли на финальную стадию строительства.