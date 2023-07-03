Новосибирские инженеры ищут партнера для серийного производства свайных гидромолотов и копров

— Наше конструкторское бюро ROPAT уже 30 лет занимается проектированием, изготовлением и обслуживанием тяжелых свайных гидравлических молотов и свайных гидравлических полноповоротных копров. Аналогов такой техники ни в Советском Союзе, ни в России нет и никогда не было, ее производят всего 16 всемирно известных компаний из Германии, США, Нидерландов, Финляндии, Японии, Южной Кореи. Однако сейчас поставки этой техники в Россию из-за санкций перекрыты, а производственно-финансовые возможности нашего конструкторского бюро не позволяют освоить серийное производство и мощное продвижение на рынок. Между тем эта техника необходима для шельфового строительства, возведения портов и мостов, для добывающих отраслей и промышленно-гражданского строительства. То есть для реализации всех масштабных инфраструктурных проектов, и ярчайший тому пример — возведение трубчатых забивных фундаментов опор Крымского моста, — рассказал на встрече членов «Промышленного клуба» VIP Club конструктор, основатель брендов свайных гидромолотов ROPAT и теплотехнического оборудования TMF Константин Бессонов.

— Сейчас в нашем маленьком лабораторном производстве мы выпускаем в год пару гидромолотов с ударной массой 3, 5 и 7 тонн и один копер. Главная задача КБ — это совершенствование выпускаемых образцов техники, что мы успешно и делаем. Мы — конструкторское бюро, и у нас нет возможности масштабировать наше лабораторное производство, чтобы закрыть потребности даже российского рынка. К нам обращаются строители железных дорог, портов и других инфраструктурных объектов. К примеру, сейчас висит тендер у «Газпрома» на единовременную поставку 10 наших копров, который мы просто не сможем осилить, а поставки из-за рубежа возможны только из-под полы: через страны СНГ, Турцию, Китай и т.д., — пояснил редакции Infopro54 Бессонов.

По его словам, ранее уже было организовано серийное производство свайных гидромолотов на арендованных производственных площадях «Сибтекстильмаша», где в месяц выпускались до 8 свайных гидромолотов. За годы этой работы на рынок были поставлены более 400 гидромолотов и 12 копров. С их помощью возведены тысячи объектов, включая заполярный порт Сабетта и порт для приема круизных лайнеров в Калининграде. Продукция успешно выставлялась на российских и заявлялась на международные выставки строительной техники. К сожалению, серийное производство свайных гидромолотов в России было прервано.

В начале 2022 года разработками ROPAT заинтересовались некоторые федеральные чиновники в рамках реализации программы обеспечения технологического суверенитета России, но дальше обсуждений дело не пошло, поскольку более чем двухгодичный горизонт планирования мало кого устраивает. А это очень сложная и наукоемкая техника, требующая долгосрочных вложений.

— Для нас тяжелое машиностроение сегодня — фактически хобби. Мы не можем бросить разработку гениального новосибирского ученого-гидравлика Виктора Александровича Кувшинова. Мы уже много лет пытаемся заинтересовать в реализации проекта государственные технологические корпорации, органы власти, но безрезультатно. Получается когнитивный диссонанс: с одной стороны, нам отовсюду говорят о необходимости достижения технологического суверенитета, с другой — при наличии продвинутой технологии мирового уровня, которую можно запускать в масштабное производство, ее игнорируют, — комментирует Константин Бессонов. — Мы ищем мощного и амбициозного производственно-финансового партнера. Который возьмет на себя работу по организации и финансированию серийного производства гидромолотов и копров, формирование сети дистрибьюторов, сервисных центров, складских программ, а также активное продвижение этой продукции не только на российском, но и на международных рынках. Наше КБ планирует продолжать разработку новой техники и расширять ассортиментный ряд. К примеру, сейчас мы работаем над новой линейкой тяжелых молотов с ударной массой 12, 16 и более тонн.

Собеседник редакции отметил, что КБ подготовило бизнес-план для реализации проекта со всей необходимой документацией, расчетом объема вложений и доходности (Эти данные Бессонов редакции уточнить отказался, отметив, что это коммерческая информация. — Ред.). Однако большую часть российских инвесторов отпугивают сроки отдачи инвестиций, так как в машиностроении они занимают много лет и не приносят быстрых прибылей, как при спекуляциях на финансовых рынках. При этом Константин Бессонов подчеркивает, что необходимо сразу выходить с продукцией на внешние рынки. Даже несмотря на санкции, введенные против России, — пока на заказчиков из дружественных стран.

Многолетняя международная практика показывает, что если производитель гидромолотов и копров будет ориентироваться только на рынок своей страны, то ничего из этого не выйдет.

— Не исключаю, что так будет продолжаться до тех пор, пока в России не затеют очередную «стройку века» — и тогда окажется, что свайные гидромолоты «нужны вчера», а брать их негде (голландские и немецкие компании, которые поставляли тяжелые гидромолоты для строительства Крымского моста, были подвергнуты судебному преследованию в ЕС). И в итоге их придется привычно закупать за сумасшедшие деньги по параллельному импорту, финансируя промышленность недружественных стран, либо деньги на их разработку будут переданы близким к власти компаниям, не обладающим теми необходимыми компетенциями, которые мы приобрели за 30 лет непрерывной работы — не исключает Константин Бессонов.

Ранее редакция сообщала о том, что инвесторы заинтересовались производственными активами в России.