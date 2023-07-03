Без газа в Новосибирске остались почти 3400 домов

— В Ленинском районе Новосибирска крупное отключение частного сектора от газоснабжения — 3398 объектов. Это связано с реконструкцией газопровода высокого давления. ООО «Новосибирскоблгаз» ведет работы, — сообщил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Реконструкция газопровода в этой части Новосибирска была необходима. Об этом предупреждали, — пояснил мэр.

По его словам, дома отключены от газа до 7 июля включительно. Потом газоснабжение будет восстановлено.

По данным МинЖКХ, за минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 95 аварийных отключений от электроснабжения, 18 — от водоснабжения.

Ранее редакция сообщала о том, что в прокуратуре назвали дату сноса пострадавшей от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске.