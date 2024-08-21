Две ревнивые женщины ответят за убийство сожителей под Новосибирском

Две жительницы Венгеровского района Новосибирской области пошли под суд за убийство своих сожителей. Оба преступления произошли в июне 2024 года.

По данным следствия, 1 июня 45-летняя сибирячка поссорилась со своим мужчиной во время застолья. В ходе конфликта женщина схватила ножницы и нанесла множественные удары в грудь и живот своему мужчине. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте.

Вторая трагедия произошла ночью 3 июня. Во время выяснения отношений 36-летняя ревнивица набросилась на возлюбленного с ножом. Одна из ран оказалась роковой — мужчина скончался в больнице.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области мужчина, встречавший Новый год со своей подругой, жестоко расправился с ее 60-летним соседом. Причиной расправы стала банальная ревность подвыпившего сибиряка.