Новогоднее застолье закончилось убийством на почве ревности под Новосибирском

Житель Новосибирской области пойдет под суд за убийство пенсионера во время застолья в новогоднюю ночь.
Трагические события произошли в Каргатском районе. 37-летний мужчина приехал в гости к подруге, чтобы вместе встретить Новый 2024 год.
Во время празднования к ним на огонек заглянул сосед хозяйки — 60-летний мужчина и присоединился к застолью.
Вечер перестал быть томным после того, как пенсионер стал активно оказывать знаки внимания женщине. Ревнивый ухажер буквально «взорвался» — он скинул со стула непрошенного гостя и наносил удар ногами до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
От полученных травм пожилой мужчина скончался до приезда медиков.
Новый год агрессор встретил уже в СИЗО.
— В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». на данный момент оно направлено в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу, — пояснила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске ревнивый мужчина убил любовника жены, узнав об ее изменах. Сибиряк приехал на такси к дому соперника и влез к нему в квартиру через окно. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой обманутый муж схватил со стола нож и 11 раз пырнул им нового возлюбленного своей благоверной.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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