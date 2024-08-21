ИЯФ СО РАН хочет увеличить выпуск промышленных ускорителей

ИЯФ СО РАН планирует увеличить объем производства промышленных ускорителей для производства термостойкой кабельной продукции, термоусаживающихся изделий и для других технологических применений.

— Сейчас институт занимает около 20% рынка подобных устройств Китайской Народной Республики, и при этом имеет потенциал увеличить показатель до 50% от всего объёма рынка этой страны, — сообщил директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым.

По его словам, для увеличения объёмов выпуска продукции необходимо расширять мощности, на которых возможно проводить испытания и сборку промышленных ускорителей. Полномочный представитель поддержал высокую актуальность этого проекта.

Напомним, еще в 2020 году представители ИЯФ СО РАН отмечали, что институту необходимы новые здания для экспериментального производства, а также новые станки и цифровизация производства.

Работа по созданию промышленных ускорителей в ИЯФ СО РРАН началась в 1960-х. К настоящему времени поставлено предприятиям внутри страны и иностранным фирмам около четырех десятков ускорителей серии ИЛУ и более 100 ускорителей серии ЭЛВ, говорится на сайте института. Среди стран-покупателей — США, Япония, Корея, Китай, Малайзия, Индия, Италия, Германия, Чехия, Польша, Венгрия и др. ИЯФ, имеет собственное производство, множество технологических линий и уникальных методик, является мировым лидером по объему и качеству производства ускорителей ИЛУ и ЭЛВ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске завершаются испытания ускорителя для лечения онкологии.