Полиция поймала браконьеров с 70 экземплярами рыб в Новосибирской области.

Транспортные полицейские задержали браконьера с уловом в несколько десятков рыб разных видов в Искитимском районе Новосибирской области.

Им оказался 33-летний житель села Сосновка. Для своей незаконной деятельности он использовал лодку и сеть.

– Как установили полицейские, злоумышленник использовал ставные сети и резиновую лодку, чтобы выловить почти 70 экземпляров рыб разных пород — судаков и лещей, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.

Все его имущество для незаконной рыбалки, а также сам улов были изъяты.

– Вину свою признаю, – сказал рыбак.

Стоит отметить, что своими действиями он причинил ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о том, что браконьер сетями выловил 40 кг судака и леща в Новосибирском водохранилище.