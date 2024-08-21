Полиция поймала браконьеров с 70 экземплярами рыб в Новосибирской области.

Транспортные полицейские задержали браконьера с уловом в несколько десятков рыб разных видов в Искитимском районе Новосибирской области.
Им оказался 33-летний житель села Сосновка. Для своей незаконной деятельности он использовал лодку и сеть.
– Как установили полицейские, злоумышленник использовал ставные сети и резиновую лодку, чтобы выловить почти 70 экземпляров рыб разных пород — судаков и лещей, – говорится в сообщении Управления на транспорте МВД России по СФО.
Все его имущество для незаконной рыбалки, а также сам улов были изъяты.
– Вину свою признаю, – сказал рыбак.
Стоит отметить, что своими действиями он причинил ущерб на сумму более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее редакция сообщала о том, что браконьер сетями выловил 40 кг судака и леща в Новосибирском водохранилище.
Источник фото: предоставлено пресс-службой
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