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Чтобы пройти кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться

  • 14/04/2022, 19:15
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интервью
Предприниматель и бизнес-тренер Вячеслав Дель рекомендует предпринимателям смотреть меньше плохих новостей, не распыляться, пытаясь удержать на плаву несколько видов бизнеса, и формировать команду единомышленников.

— Вячеслав, на ваш взгляд, что в нынешней ситуации нужно обязательно сделать предпринимателю, чтобы сохранить бизнес?

— Если владелец бизнеса ставит перед собой задачу его сохранения, то бизнес закроется. Сохранение — это отсутствие движения. Предприниматель старается экономить, сокращать людей, расходы, то есть смотрит в минус, а не в доходы. Такая компания точно накроется. Это проверено кризисами, в том числе 2008, 2014 годов.

Если вы ставите перед собой задачу выжить, как лягушка барахтаться в молоке, то в конце концов у вас получится «взбить масло» и выбраться из кризиса, то есть остаться на рынке. Возможно, вы несколько ужметесь, возможно, сократится штат, но что-то от вашего бизнеса останется.

На мой взгляд, чтобы пройти любой кризис, даже в самой критической точке нужно ставить задачу: расширяться. Нужно смотреть не в расходы, а в расширение, где вы можете увеличить свое присутствие. Я говорю о любом бизнесе, не важно, в какой сфере он работает.

К примеру, возьмем нишу туризма. Эта отрасль была практически полностью парализована весной 2020 года — после начала пандемии. Но часть участников рынка начали продавать бани на своих базах, то есть смогли привлечь на свою территорию гостей, сохранить коллектив и даже заработать какие-то деньги. Часть компаний, нацеленных на внешний туризм, переориентировались на внутренний. К примеру, для vip-гостей, которые привыкли отдыхать в премиум-отелях за рубежом, появились предложения отдыха на дорогих базах Алтая, куда туристов доставляли на вертолетах. Для них придумали премиум-истории внутри страны, и эти идеи выстрелили.

Те, кто остановил свою деятельность из-за пандемии, — развалились полностью.

Так что сейчас очень многое зависит от владельца. На что он настроен: на сохранение, выживание или расширение, и от этого зависит список действий, которые может и должен делать предприниматель.

— Часто звучит, что кризис — это время возможностей…

— О том, что кризис — время возможностей, предприниматели действительно говорят много, но никто не поясняет, что это значит и как это понять. На мой взгляд, тут многое также зависит от владельцев бизнеса. Собственнику в кризисной ситуации нужно фокусироваться именно на своей нише. Я знаю предпринимателей, которые владеют 5-6 бизнесами в разных сферах. Во время форс-мажора нужно выбирать главный и работать исключительно с ним. 5 разных проектов, когда экономика в целом находится в полном раздрае, вывезти будет крайне сложно. Очень много времени у собственника тратится на то, чтобы воспринимать окружающую среду и быть с ней в гармонии.

При этом рекомендую очень дозированно смотреть новости. Сейчас в них крайне много недостоверной и негативной информации. Не нужно ее воспринимать. Сегодня главная задача предпринимателя — акцентировать внимание на свой бизнес.

— Но разве это реально — абстрагироваться от ситуации? Да и эта информация, наверняка, тоже нужна, чтобы принимать правильные решения…

— Есть очень хороший тренинг-курс «Как разбираться в новостях». Я бы рекомендовал пройти его каждому собственнику бизнеса, руководителю или даже любому специалисту, принимающему решения. Лично я смотрю новости из 5 разных источников и могу сказать, что 99% из них — ложь. И это не только мой личный вывод. Это подтверждено многими экспертами, которые занимаются этими вопросами на протяжении нескольких лет. По факту уже идет третья мировая война — информационная, и у нас, к сожалению, в ней не очень сильные позиции. Лучшие специалисты по PR и информационной войне — американцы, они тренировались в этом много лет. Когда бизнес начинает читать сгенерированные ими новости, его охватывает паника. «Олигархи сбежали из страны, известные актеры, телеведущие сбежали… Может, и мне?!»

У меня есть пара знакомых, которые из-за текущих событий уехали из России. Но лично я, когда анализировал ситуацию, спросил себя: «А могу ли я уехать?» Объективно — вообще нет! Я не нашел ни одного плюса в этой идее. У меня здесь живут родственники, друзья, то есть мне придется сюда возвращаться. Здесь находится источник моего дохода, который мне нужно контролировать. А если я уйду, то кто-то тут же займет мое место. Кроме того, практика показала, что за мнимой свободой и безопасностью в Европе скрываются очень большие проблемы и риски. Там объективно многое дороже, чем в России, меньше свобод, проблемы с толерантностью.

В общем, рекомендую последовать совету профессора Преображенского из «Собачьего сердца»: не читать газет перед едой. Как можно меньше новостей, как можно больше общения с коллективом и 100% фокус на свой бизнес. Найдите единомышленников, с которыми можно вместе заниматься спортом, нормально общаться — это будет вашей защитой от негатива и стрессов.

— Можете дать прогноз, как будет ситуация развиваться дальше? К чему готовиться бизнесу?

— Я в качестве ментора работаю с несколькими десятками предпринимателей из разных регионов России, консультирую их, помогаю принимать обоснованные решения по стратегическим темам. 24 февраля меня спросили: «Что будет дальше?» Я предложил подождать 3 дня. Когда в понедельник «все не закончилось», мой следующий прогноз был — 9 мая. Не исключаю, что к этому времени будут достигнуты определенные договоренности в части внешней политики.

Что касается бизнеса, то сейчас предпринимателям нужно очень четко оценить свои команды. Возможно, придется поменять свое окружение, объединиться с тем, кто тебя усиливает и с кем ты сможешь общаться и работать на равных. Например, присоединяться к команде олигарха невыгодно, при всей внешней привлекательности этой идеи. Во-первых, это будет команда неравных. А во-вторых, такое сотрудничество сегодня опасно — можно промахнутся.

Во-вторых, сегодня нужно держаться государства. Понимаю, что от меня эти слова звучат странно, так как я в течение 20 лет говорил о том, что от государства нужно держаться подальше. За последние годы многие предприниматели сильно обожглись на госзаказах, были посадки. Сейчас ситуация изменилась. С государством не обязательно именно работать, но отношения лучше выстраивать, так как это дает дополнительные шансы для бизнеса.

В-третьих, самые счастливые предприниматели сегодня — те, у кого есть производство. К сожалению, их немного. Последние 20 лет в нашей стране активно насаждалась идеология, что «замечательно быть хорошим продавцом». У нас воспитали хороших маркетологов, продажников — это американская история. А производственники в России развивались вопреки, их мало, хотя основная сила заключается именно в производстве.

Те, кто рискнул, открыл бизнес в этой сфере, сейчас получают уникальные возможности для роста, выхода в новые ниши. Я говорю об импортозамещении. У наших предпринимателей есть желание, силы и ресурсы заменить иностранные бренды, которые уходят с рынка. Мы тщательно изучаем открывшиеся ниши, и уже точно могу сказать: по целому ряду позиций мы можем выпускать продукцию не худшего, а то и лучшего качества. Да, придется поработать над узнаваемостью брендов, но это вполне решаемая история.

Резюмируя, хочу отметить, что в ближайшее время бизнес вряд ли может рассчитывать на резкий рост доходов, но он будет работать с тем, что есть, и развиваться, потому что понимает перспективы.

Фото предоставлено Вячеславом Делем

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : санкции производство бизнес


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