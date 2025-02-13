Две тысячи тонн импортных фруктов и овощей поступили в Новосибирск за месяц

В январе 2025 года на крупнейший в Новосибирской области таможенный пост было доставлено более 2 тысяч тонн свежей плодоовощной продукции.

Сотрудники Новосибирской таможни тщательно проверили более 657 тонн овощей: перцев, томатов, огурцов и кабачков. Также было ввезено свыше 1,3 тысячи тонн фруктов, включая виноград, хурму, апельсины и яблоки, а также 4 тонны зелени.

Основные страны, поставляющие фрукты и овощи в 2025 году, — это Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан и Китай.

— Через Новосибирск в Сибирь поступает более 45% импортной плодоовощной продукции. Задача таможенников — максимально оперативно выпустить свежие партии для направления в торговые сети Новосибирской области и других регионов СФО», — отметил Александр Ястребов, начальник Сибирского таможенного управления.

В течение первого месяца 2025 года сотрудники Новосибирской таможни также оформили около ста импортных легковых автомобилей, ввезённых физическими лицами для личного пользования.

Следует отметить, что в 2024 году ввоз иномарок физическими лицами вырос более чем в 15 раз по сравнению с 2023 годом.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2024 году поставки чая в Сибирь увеличились на треть. Основной объем импорта пришелся на Новосибирскую область.