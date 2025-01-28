В 2024 году поставки чая в Сибирь увеличились на треть

За 11 месяцев 2024 года сибирские таможенники оформили импорт 1,3 тыс. тонн чая общей стоимостью свыше 528 млн рублей. Этот показатель на 33% выше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

При этом сибиряки предпочитают черный чай, добавили в службе.

― Преимущественно в Сибирь ввозился черный чай ― более 1 тыс. тонн, свыше 76% от общего объема поставок. Также в регион поступило более 320 тонн зеленого чая, ― подсчитали в СТУ.

Поставки чая в Сибирский федеральный округ осуществляют восемь стран. Более половины всех партий доставлено из ближнего зарубежья. Свыше трети импорта, в основном зеленого чая, привозят из Китая. В целом, в прошлом году объем чая, поставляемого из страны восходящего солнца, вырос в 4 раза.

Еще 8% чая привозят в Сибирь из Индии, 5% из Вьетнама и 4% из Шри-Ланки.

В пресс-службе добавили, что основной объем импорта чая пришелся на предпринимателей Новосибирской области.

― Новосибирцы ввезли 65% физического объема всего импорта, 876 тонн. На втором месте Омская область (около 250 тонн). В Томскую область привезли 199,5 тонны, ― уточнили в СТУ.

Ранее редакция сообщала, что поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз. Одновременно увеличилось и количество незаконных схем провоза автомобилей.