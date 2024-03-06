Двигатели для Haval начнут производить в России в 2024 году

В индустриальном парке «Узловая» Тульской области «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в 2024 году планируют запустить завод по производству двигателей китайской Haval. Об этом сообщил портал «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Ивана Душкина.

На предприятии планируют выпускать 100 тыс. моторов в год на 2 и на 1,5 литра. Это позволит обеспечить моторами 90% моделей Haval российской линейки.

Строительство завода стартовало в 2020 году. Инвестиции в проект превысили 4 млрд рублей. В целом объем инвестиций компании в локализацию производства в России составит 42,4 млрд рублей, отмечает ТАСС. Речь идет о локализации ключевых автокомпонентов – не только двигателя, но и коробки передач, электронных блоков и систем управления автомобилем.

Председатель общероссийской общественной организации «Российско — Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» (РАСПП), эксперт Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Виталий Манкевич отметил, что по итогам 2023 года Haval занимал 4 место по продажам на рынке России. По итогам двух месяцев 2024 года — 3 место. По его словам, Haval JOLION на данный момент на третьем месте по популярности в России. Первые два у Lada Granta и Lada Vesta.

По данным Авито Авто, в Новосибирской области по итогам 2023 года Haval не входит в список самых популярных брендов новых китайских автомобилей. В этот список вошли Changan, Chery и Exeed. Средняя цена на новые автомобили китайских брендов в регионе, составила 4, 2 млн рублей (+71%).

Ранее редакция сообщала о том, что завод по производству грузовиков за 20 млрд рублей построят под Новосибирском.