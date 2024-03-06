В Новосибирске экстремалам запретили заплыв на 8 марта

Заплыв с левого берега Оби на правый объявили вне закона.
― В интернете появилась информация, что 8 марта планируется заплыв экстремалов с одного берега на другой. Спасатели МАСС просят граждан, желающих поддержать подобный экстрим, отнестись к своему желанию благоразумно, ― говорится в официальном обращении спасателей МАСС.
По сообщению сотрудников, заплыв не только не согласован с экстренными службами, но и категорически запрещен.
Ранее в паблике «У нас на Шлюзе» появилось видео с «моржами», которые плавали на льдинах. В посте было сказано, что это тренировка к заплыву на 8 марта.
Ранее редакция сообщала о том, что сапсерферы в новогодних костюмах покорили Обь во время урагана в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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