Завод по производству грузовиков за 20 млрд рублей построят под Новосибирском

Новосибирский завод грузового автотранспорта планирует построить ООО «Тренд» (Дочерняя структура АО «ФинСиб». — Ред.). С этим проектом компания вышла на инвестиционный совет региона. Как пояснил директор ООО «Тренд» Константин Подшивалов, завод планируется построить в районе поселка Садовый, рядом с ПЛП «Восточный». Он займет участок 17 га, все необходимые коммуникации к площадке можно подвести.

— К 2027 году мы планируем начать выпуск первого автомобиля грузоподъемностью до 5 тысяч тонн. При полной загрузке объем выпуска составит 5800 автомобилей в год для внутригородской логистики, — сообщил Подшивалов. — К 2033 году на площадке будет организован выпуск 10-12 тоннажных автомобилей —5500 в год. Это среднемагистральные, междугородные и международные перевозки.

Инвестиции в проект до 2030 года составят 20 млрд рублей. При полной загрузке на предприятии будет работать 2070 человек. Средняя зарплата составит 80 тыс рублей. К 2029 году выручка предприятия составит 23 млрд рублей, чистая прибыль — 3 млрд, бюджетная эффективность — 4 млрд рублей.

Инвестсовет поддержал проект. При этом губернатор области Андрей Травников предупредил, что земля в Новосибирской области пользуется большим спросом, поэтому в соглашениях с инвесторами нужно четко прописывать сроки строительства, чтобы земля не простаивала в ожидании инвестиций.