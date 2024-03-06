В Новосибирской области досрочно выполнят поручения президента

На сто процентов к концу 2024 года девять районов Новосибирской области будут обеспечены современными средствами связи. В остальных районах обеспеченность составит 86 процентов. К концу 2026 года, в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика РФ», мобильный интернет появится во всех населенных пунктах региона, где проживает более 100 жителей. Таким образом Указа президента России будет исполнен досрочно.

― Новосибирская область входит в число лидеров в стране по доступности скоростного проводного интернета. За последние пять лет в рамках региональных и федеральных проектов в нашей области построены волоконно-оптические линии связи для более чем 900 населенных пунктов. Сотовой связью и скоростным мобильным интернетом обеспечено почти 100 тысяч жителей. Также высокоскоростной интернет появился в социально значимых объектах ― школах, ФАПах, администрациях, пожарных частях, домах культуры и участковых пунктах полиции, ― говорит министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

В рамках реализации проекта в текущем году жители 64 населенных пунктов смогут спокойно пользоваться мобильной связью и интернетом. Базовые станции построят по федеральной программе устранения цифрового неравенства, а также по дополнительной квоте Минцифры. Всего запланировано 39 таких станций.

Президент России во время своего Послания отдельно отметил важность доступа к интернету всех граждан нашей страны.