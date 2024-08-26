Движение транспорта ограничат из-за антитеррористических учений в Новосибирске

Оперативный штаб проведет антитеррористические учения в Новосибирске на объектах железнодорожного транспорта.

― Оперативным штабом в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета 27 и 28 августа 2024 года планируется проведение учения «Сигнал» по пресечению условного террористического акта в Первомайском районе города, ― сообщает УФСБ региона.

В рамках мероприятия будет отработан механизм применения антитеррористических мер по предотвращению ЧС на станции «Инская».

В связи с учениями в районе станции предполагается введение ряда кратковременных ограничений на передвижение граждан и автомобильного транспорта.

Оперативный штаб просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.