Движение транспорта ограничат из-за антитеррористических учений в Новосибирске

Оперативный штаб проведет антитеррористические учения в Новосибирске на объектах железнодорожного транспорта.
― Оперативным штабом в Новосибирской области в рамках деятельности Национального антитеррористического комитета 27 и 28 августа 2024 года планируется проведение учения «Сигнал» по пресечению условного террористического акта в Первомайском районе города, ― сообщает УФСБ региона.
В рамках мероприятия будет отработан механизм применения антитеррористических мер по предотвращению ЧС на станции «Инская».
В связи с учениями в районе станции предполагается введение ряда кратковременных ограничений на передвижение граждан и автомобильного транспорта.
Оперативный штаб просит отнестись к организованным мероприятиям с пониманием, выполнять требования сотрудников правоохранительных органов.
Источник фото: Фото: Freepik — vecstock
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