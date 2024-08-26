Заполняемость школ Новосибирска подходит к пределу

В этом году в школы Новосибирска придет 221 тысяча учеников. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. В первый класс зачислены около 24 тысяч детей — на 1,5 тысячи больше, чем годом ранее. 170 школ учатся в две смены с коэффициентом заполнения от 1,1 до 2.

— Думаю, что мы подходим к верхней точке заполнения школ. С учетом строительства новых объектов далее мы будем наблюдать разгрузку образовательных учреждений, — сообщил на пресс-конференции начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев.

Он напомнил, что 3-5 лет назад аналогичные прогнозы звучали по поводу детских садов и вызывали скептические замечания. В этом году в детсады города с 1 сентября пойдут 19 тысяч детей, на 2 тысячи меньше, чем годом ранее, и этот тренд сохраняется уже несколько лет. При этом дети в возрасте от 3 до 7 лет составляют около 6,5 тысячи детсадовцев, остальные ребятишки, получившие путевки, в возрасте от 1,5 до 3 лет. Часть детсадов третий год в Новосибирске перепрофилируют под нужды младшей школы.

— Перепрофилирование идет без ущерба интересов дошкольников, — подчеркнул чиновник. — Кроме того, позитивным моментом я считаю тот факт, что при сокращении количества дошкольников, освобождении мест в детсадах мы будем доводить группы до норматива. То есть дети будут меньше болеть, а значит, больше ходить в детсад. Кроме того, при освобождении групп появляется возможность для возвращения в дошкольные учреждения программ допобразования. Ранее мы были вынуждены от них отказаться в связи с большой загрузкой.

Подобный тренд, по его словам, постепенно дойдет до школ.

Напомним, на сегодняшний день самые загруженные школы — №216 на Плющихинском жилмассиве и №217 — на Просторном. Самая сложная ситуация в Новомарусино и Дивногорском — детей придется возить на автобусах в школу №221.

— Это территории, на которых мы ожидали образовательные организации (по концессии). Сегодня будут приниматься дополнительные решения по строительству этих объектов, но пока микрорайоны свои школы не получили, — констатировал Рамиль Ахметгареев.

Назвать сроки возобновления работ по концессионным школам чиновник затруднился, отметив, что это не входит в компетенции мэрии.

Ранее редакция сообщала, что рассматривается вопрос замены концессионера для строительства школ в Новосибирске.