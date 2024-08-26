Устройство для проверки слуха человека разработали в Новосибирске

В НГТУ разработали устройство для комплексной диагностики слуха. Проект занял второе место на Международной конференции молодых специалистов в области электронных приборов и материалов IEEE EDM и первое место на международной конференции «Progress through Innovations».

Прибор разработан на базе клинического аудиометра и позволяет измерить остроту слуха, определить пороги слышимости, чувствительность к увеличению частотности и даже определить музыкальный слух.

Сейчас у устройства пять рабочих режимов. На основе полученных аудиограмм прибор определяет тип и степень тугоухости. Также разрабатываются новые функции для удобства использования и повышения точности диагностики.

По словам разработчиков, устройство будет применяться не только в больницах, но и на предприятиях с высоким уровнем шума для профилактики.

— Благодаря возможности «разложить» слух пациента на отдельные параметры, врачи смогут быстрее и точнее ставить диагноз и определять факторы, приводящие к тугоухости, — резюмировал ассистент кафедры систем сбора и обработки данных АВТФ Валентин Караваев.

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