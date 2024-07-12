Движение транспорта ограничили из-за гастрономического фестиваля «В Сибири – есть!»

Масштабный фестиваль «В Сибири ―есть!» состоится на Михайловской набережной в Новосибирске.

Из-за подготовки и проведения этого мероприятия власти города вводят временное ограничение для движения транспорта.

Нельзя будет передвигаться по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до парковки на улице Обской, 2. Также ограничивается проезд на участке от дома № 4 на улице Добролюбова до набережной.

Кроме того, станет невозможно заехать на парковку в месте проведения фестиваля.

Напомним, крупное и долгожданное мероприятие стартовало в Новосибирске 12 июля.

Фестиваль организован министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

На площадке объединятся все лучшие представители food и travel — индустрии гостеприимства для повышения профессионального уровня, обмена опытом и поиском новых партнеров и клиентов.

Хедлайнером фестиваля «В Сибири — есть!» стал известный певец Дмитрий Колдун.