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Полуразрушенные дома выделили детям-сиротам в селе под Новосибирском

  • 12/07/2024, 15:00
Автор: Ольга Кирсанова
Полуразрушенные дома выделили детям-сиротам в селе под Новосибирском
На защиту прав экс-воспитанников детдома встала прокуратура.

В селе Кыштовка Новосибирской области детям-сиротам любезно предоставили дома, непригодные для проживания. По факту вопиющей несправедливости районный прокурор организовал проверку.

— Установлено, что строительные конструкции трех жилых домов, выделенных администрацией района, не отвечают эксплуатационным требованиям и находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходим ремонт стен, отмостки, элементов перекрытия, система отопления нуждается в замене, — рассказали в надзорном ведомстве региона.

Необходимость капитального ремонта подтвердили эксперты Новосибирского центра кадастровой оценки.

Прокурор с иском в о понуждении районной администрации произвести капитальный ремонт домов обратился в суд. Тот в свою очередь требования удовлетворил в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что сирота из Новосибирска обратилась к главе СК РФ Бастрыкину из-за жилья, которое ей не предоставляют местные власти.

Источник фото: freepik.com/автор freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : прокуратура жилье для сирот


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