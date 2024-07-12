Полуразрушенные дома выделили детям-сиротам в селе под Новосибирском

В селе Кыштовка Новосибирской области детям-сиротам любезно предоставили дома, непригодные для проживания. По факту вопиющей несправедливости районный прокурор организовал проверку.

— Установлено, что строительные конструкции трех жилых домов, выделенных администрацией района, не отвечают эксплуатационным требованиям и находятся в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходим ремонт стен, отмостки, элементов перекрытия, система отопления нуждается в замене, — рассказали в надзорном ведомстве региона.

Необходимость капитального ремонта подтвердили эксперты Новосибирского центра кадастровой оценки.

Прокурор с иском в о понуждении районной администрации произвести капитальный ремонт домов обратился в суд. Тот в свою очередь требования удовлетворил в полном объеме.

Ранее редакция сообщала о том, что сирота из Новосибирска обратилась к главе СК РФ Бастрыкину из-за жилья, которое ей не предоставляют местные власти.