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Первый новый трамвай придет в Новосибирск до конца июля

  • 12/07/2024, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Первый новый трамвай придет в Новосибирск до конца июля
Мэрия планирует пустить новые трамваи по 13 маршруту.

На следующей неделе из Минска будет отгружена новая модель трамвая. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

— До конца года надеемся получить 20 вагонов. Планируем направить их на 13 маршрут —порадуем горожан новыми трамваями, — подчеркнул чиновник.

По его словам, даже в сегодняшнем составе маршрут на 80% и более выполняет установленный график перевозок. При обновлении техники объем перевозок должен увеличиться.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что заключено соглашение о сборке на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь» в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели.

— Важно, что они будут собираться с использованием имеющихся ходовых частей, но с новым кузовом. Поэтому итоговая стоимость вагона составит около 45 млн рублей, что практически в два раза ниже рыночной стоимости. Это позволит нам сэкономить бюджет и увеличить парк трамваев в городе, — говорил Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость. 

Фото Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Город

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Теги : Трамвай общественный транспорт


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