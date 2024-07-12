Первый новый трамвай придет в Новосибирск до конца июля

На следующей неделе из Минска будет отгружена новая модель трамвая. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.

— До конца года надеемся получить 20 вагонов. Планируем направить их на 13 маршрут —порадуем горожан новыми трамваями, — подчеркнул чиновник.

По его словам, даже в сегодняшнем составе маршрут на 80% и более выполняет установленный график перевозок. При обновлении техники объем перевозок должен увеличиться.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что заключено соглашение о сборке на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь» в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели.

— Важно, что они будут собираться с использованием имеющихся ходовых частей, но с новым кузовом. Поэтому итоговая стоимость вагона составит около 45 млн рублей, что практически в два раза ниже рыночной стоимости. Это позволит нам сэкономить бюджет и увеличить парк трамваев в городе, — говорил Кудрявцев.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость.