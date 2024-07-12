Первый новый трамвай придет в Новосибирск до конца июля

На следующей неделе из Минска будет отгружена новая модель трамвая. Об этом сообщил заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Михаил Никулин.
— До конца года надеемся получить 20 вагонов. Планируем направить их на 13 маршрут —порадуем горожан новыми трамваями, — подчеркнул чиновник.
По его словам, даже в сегодняшнем составе маршрут на 80% и более выполняет установленный график перевозок. При обновлении техники объем перевозок должен увеличиться.
Напомним, ранее мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщал, что заключено соглашение о сборке на базе совместного российско-белорусского предприятия ООО «БКМ-Сибирь» в 2024 году 20 трамвайных вагонов новой модели.
— Важно, что они будут собираться с использованием имеющихся ходовых частей, но с новым кузовом. Поэтому итоговая стоимость вагона составит около 45 млн рублей, что практически в два раза ниже рыночной стоимости. Это позволит нам сэкономить бюджет и увеличить парк трамваев в городе, — говорил Кудрявцев.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирску рекомендовали обособлять трамваи, чтобы повысить их скорость.
Фото Infopro54, автор- Юлия Данилова
Рубрики :
Регионы: Регион не задан
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru