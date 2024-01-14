Движение транспорта ограничили на федеральной трассе под Новосибирском

В Новосибирской области ограничили движение транспорта на на участке автодороги Р-254 «Иртыш» с 947 по 1454 километр с 16 до 22 часов 14 января. Об этом сообщили в ГИБДД по региону

— Ограничение введено ФКУ «Сибуправдор» в связи с неблагоприятными погодными условиями. И касаются как легкового, так и грузового транспорта. Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий, — сообщили в ведомстве.

Сегодня, 14 января, днем и ночью 15 января 2024 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и более.

Госавтоинспекция порекомендовала воздержаться от дальних поездок. А оказавшимся на дороге быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее редакция сообщала о том, что в МЧС предупредили жителей Новосибирской области о неблагоприятных погодных условиях в воскресенье, 14 января.