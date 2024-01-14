На смену теплой погоде в Новосибирскую область вернутся морозы

В Новосибирскую область на следующей неделе на смену теплой погоде вернутся сибирские морозы.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 15 января температура воздуха упадет до — 25, местами до -30 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -20, в отдельных районах области до -23. В ближайшие сутки ожидается порывистый ветер до 20 метров в секунду. Метели сибирякам и гололед не удастся избежать.

Ночью 16 января температура сохранится и составит -27, местами до -32 градусов. Днем ожидается ясная погода, преимущественно без осадков, -18-23 градуса, небольшой ветер 3-8 метров в секунду, порывами до 13.

Ранее редакция сообщала о введении ограничений транспорта на федеральной трассе «Иртыш» в связи с неблагоприятными погодными условиями.