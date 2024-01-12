Следите за детьми на улице: МЧС предупредило о метели жителей Новосибирской области

МЧС предупредило жителей Новосибирской области о неблагоприятных погодных условиях в ближайшее воскресенье.
— Днём 14 января и ночью 15 января 2024 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, гололед, метели и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду и более, — говорится в сообщении регионального ведомства.
Спасатели рекомендуют жителям города и области держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач и не парковать автомобили под ветхими деревьями.
Родителям МЧС посоветовал следить за своими детьми во время прогулки.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более семи тысяч человек остались без электроснабжения из-за метели и сильного ветра в ночь на 11 января.
Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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