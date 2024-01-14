Весенний концерт Лолиты отменили в Новосибирске

В Новосибирском доме культуры «Железнодорожник» отменили концерт Лолиты. Выступление певицы должно было состояться 2 апреля 2024 года, однако, запланированного концерта уже не значится в афише ДКЖ, хотя все билеты были распроданы.

Информацию об отмене выступления звезды Infopro54 подтвердили в кассе Дома культуры.

Причиной отказа в концерте стало участие Лолиты в скандальной голой вечеринке, которую устроила известная блогер Анастасия Ивлеева в столичном клубе «Мутабор».

Среди гостей свингер-пати оказались Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Джиган, Анна Asti и Лолита. После скандала российские политики и общественники потребовали «убрать» из новогодних шоу на федеральных телеканалах всех засветившихся звезд 20 декабря в «Мутаборе».

Однако в афише на сайте Дома ученых выступление Милявской, запланированное на 31 марта, все еще стоит в анонсе. Билеты на концерт находятся в продаже, их стоимость начинается от 2000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат попросил исключить звезд тусовки Ивлеевой из Голубого огонька.