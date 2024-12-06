Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях

День волонтёра, установленный указом Президента Российской Федерации 27 ноября 2017 года, ежегодно отмечается 5 декабря. Этот день объединяет людей, стремящихся делать добрые дела безвозмездно. Волонтёрское движение активно развивается в крупных корпорациях, таких как Сбер, где оно существует уже 15 лет.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя Правления Сбербанка отметил, что в нашей стране работает 35 тысяч волонтёров — это численность целого города.

— Наши волонтёры предлагают разнообразные и масштабные инициативы, позволяя каждому выбрать дело по душе. Это включает в себя обучение финансовой грамотности, охрану природы и поддержку людей в сложных ситуациях. Мы гордимся теми коллегами, кто, будучи профессионалами своего дела, активно участвует в жизни общества и делает мир лучше каждый день, — добавил Александр Ведяхин.

В каждом регионе, где расположены офисы банка, появляются волонтёрские проекты. В Сибири волонтёры поддерживают детские дома, проводят уроки по правовой и финансовой грамотности, помогают приютам для животных, участвуют в донорских акциях. Сотрудники банка гарантируют заботливое отношение к природе и культурным ценностям, организуя различные мероприятия, такие как очистка рек и озеленение территорий, активно делясь опытом с партнёрами.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера подчеркнул важность того, что многие ESG-проекты в Сибири реализуются вместе с партнерами – компаниями и корпорациями, органами власти, общественными организациями – в том числе в рамках соглашения с Национальным советом по корпоративному волонтерству. По его словам, только объединив усилия с партнерами, можно добиться более высоких результатов.

Основной принцип социальных волонтёрских проектов заключается в разумной помощи. Используя свой профессиональный и жизненный опыт, волонтеры посвящают своё время социализации и профориентации детей с сиротским опытом и инвалидностью, созданию комплексных экологических инициатив и развитию регионов. Благодаря ежегодному конкурсу социальных проектов отбираются самые успешные команды, получающие возможность широкой реализации своих проектов. Текущий конкурс стал рекордным по количеству поданных заявок: было представлено 167 проектов, из которых 37 были признаны победителями.

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