Стали известны популярные у новосибирцев горнолыжные курорты

Особой популярностью у жителей Новосибирска в этом сезоне пользуются такие горнолыжные курорты, как Шерегеш, Белокуриха, Эсто-Садок, Манжерок и Терскол. Это подтверждают данные сервиса «Островок» по итогам бронирования на декабрь 2024 — январь 2025.

Эксперты компании отмечают, что интерес новосибирцев к горнолыжным курортам имеет свои особенности. Наряду с популярными местами отдыха на Кавказе и в Кузбассе, они часто выбирают близлежащие алтайские курорты. В целом, по сравнению с прошлым годом, количество бронирований на горнолыжных курортах России от жителей Новосибирска выросло на 4%.

В целом по России бронирование горнолыжных курортов Кавказа, таких как Домбай и Архыз, Краснодарского края, включая Эсто-Садок и Красную Поляну, а также Приэльбрусья с его популярными трассами в Терсколе, Поляне Арзау и Поляне Чегет, в в этом году увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом.

— Спрос на отечественные горнолыжные склоны растет не первый год. Уровень новых комплексов и активная модернизация существующих позволяют им конкурировать с зарубежным направлениями, добраться до которых по-прежнему сложнее. Открываются новые трассы, развивается инфраструктура для семейного отдыха, а также появляются дополнительные услуги, позволяющие сделать склоны местом притяжения не только лыжников и сноубордистов, но и любителей зимнего активного отдыха в целом, — прокомментировала управляющий директор сервиса Островок Дарья Кочеткова.

Согласно информации, предоставленной сервисом, на данный момент средняя цена за ночь в период с декабря по январь в Эсто-Садке составляет 13 200 рублей, в Шерегеше — 11 700 рублей, в Домбае — 9 100 рублей, в Терсколе — 9 000 рублей, а в Белокурихе — 6 000 рублей.

Стоит отметить, что в Новосибирской области на данный момент есть 7 горнолыжных комплексов.

Горнолыжный комплекс «Горный», Тогучинский район, рабочий поселок Горный,

Спортивно- оздоровительный комплекс «Альбатрос», Новосибирск, ул., Выборная,

Сноуборд-парк «Горский», Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,

Горнолыжный клуб «Корел-Иня», Новосибирск, Ключ-Камышенское плато,

Горнолыжный комплекс, парк отдыха «Кольцово», Новосибирск, проспект академика Сандахчиева,

ГЛК «Юрманка», деревня Верх-Ики, Маслянинский район.

На данный момент о запуске сезона сообщил Горнолыжный комплекс «Ключи». График работы также есть в группе сноуборд-парка «Горский». В пресс-службе ГЛК «Юрманка» редакции Infopro54 сообщили, что комплекс ориентировочно откроется в конце декабря, когда ляжет нужный слой снега.

— Работать будет та же инфраструктура как и в прошлом году, но добавится возможность размещения, — отметили в компании.

Ранее редакция сообщали о том, что рекорд массового катания на коньках за выходные поставили в Новосибирске. Каток в Центральном парке посетили более 6 тысяч человек.