Более 500 жителей Бердска регулярно сидели с холодными батареями в домах

Директор МУП «Комбинат бытовых услуг» (КБУ) получил представление от прокуратуры в связи с перебоями в обеспечении горячей водой жителей Бердска. В отношении него был составлен протокол об административном нарушении, который предусматривает наказание за нарушение нормативного режима предоставления коммунальных услуг населению.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, более 500 жителей домов по адресу Боровая, 94, 96 и 98 длительное время регулярно оставались без нормального водоснабжения и теплоснабжения. Эти проблемы были выявлены в ходе выездного приема граждан заместителем прокурора Новосибирской области Александром Рудем.

— По результатам рассмотрения представления «КБУ» к дисциплинарной ответственности привлечен главный инженер предприятия, а также проведены работы по замене теплообменников и водоподогревателей, — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 60 домов в Бердске оказались отрезаны от воды, летом из-за ЧП город сидел без света. Кроме того, город до сих пор не получил паспорт готовности к зиме. Как сообщил Бердск Онлайн со ссылкой на замначальника Сибирского управления Ростехнадзора Дмитрия Колегова, Бердск не выполнил требования, установленные федеральными правилами оценки готовности к отопительному периоду.

Ранее редакция сообщала о том, что стали известны причины перебоев с отоплением в Новосибирске. Все текущие неполадки постоянно находятся под нашим пристальным вниманием.