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Двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области

  • 01/12/2023, 09:36
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Двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области
Трагедия произошла вечером 30 ноября.

Смертельное ДТП произошло на трассе Ордынского района. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

Вчера, 30 ноября, вечером 33-летняя автоледи Renault Symbol, двигаясь по дороги со стороны Карасук в сторону рабочего поселка Ордынское, выехала на полосу встречного движения из-за чего столкнулась с грузовиком Freightliner .

— После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два ребенка, 12 и 3 лет, также травмирована автоледи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске.

Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирская область

Теги : смертельно ДТП погибли дети


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