Двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Ордынского района. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.
Вчера, 30 ноября, вечером 33-летняя автоледи Renault Symbol, двигаясь по дороги со стороны Карасук в сторону рабочего поселка Ордынское, выехала на полосу встречного движения из-за чего столкнулась с грузовиком Freightliner .
— После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner, — говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли два ребенка, 12 и 3 лет, также травмирована автоледи.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция сообщала о том, что водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске.
Фото предоставлено ГИБДД по Новосибирской области
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