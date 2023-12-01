Двое детей погибли в ДТП на трассе Ордынского района Новосибирской области

Смертельное ДТП произошло на трассе Ордынского района. Об этом сообщает ГИБДД по Новосибирской области.

Вчера, 30 ноября, вечером 33-летняя автоледи Renault Symbol, двигаясь по дороги со стороны Карасук в сторону рабочего поселка Ордынское, выехала на полосу встречного движения из-за чего столкнулась с грузовиком Freightliner .

— После столкновения оба автомобиля совершили съезд в правый кювет по ходу движения автомобиля Freightliner, — говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли два ребенка, 12 и 3 лет, также травмирована автоледи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, что водитель автомобиля сбил девочку и скрылся с места ДТП в Новосибирске.