Верховный суд РФ признал международное движение ЛГБТ экстремистским

Известно, что судебное заседание состоялось в закрытом режиме, так как в дело включены материалы с грифом «секретно». При этом отмечается, что представители ответчика на данном заседании так и не появились, передает ТАСС.

Около четырех часов потребовалось судье, чтобы изучить доказательства, представленные Минюстом. Только потом была озвучена заключительная часть решения, из которой остались неизвестными мотивы суда.

Напомним, что Минюст обратился в суд с иском о запрете международного движения ЛГБТ*, в котором сообщалось, что в деятельности движения на территории РФ обнаружен целый ряд признаков и проявлений экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.

Решение суда подлежит немедленному исполнению. Судья Олег Нефедов добавил, что решение может быть обжаловано в кассационной коллегии Верховного Суда. При этом юристы уверены, что оспорить вердикт суда нет никакой возможности по причине того, что «международного общественного движения ЛГБТ» фактически не существует: нет юрлица, директора и должностных лиц.

Эксперты считают, что под табу будет попадать общепризнанная ЛГБТ-символика и любая ее демонстрация. Привлекаться к ответственности вероятно будут те. кто размещает в соцсетях радужный флаг и аббревиатуру ЛГБТ или использует аксессуары, демонстрирующие приверженность движению.

В соответствии с законодательством РФ, за экстремистскую деятельность можно лишиться свободы на срок до 12 лет в самых тяжких случаях, либо получить штраф до 800 тыс. руб.

Ранее редакция сообщала, что в России появится психиатрический институт по исследованию поведения ЛГБТ-людей.

*Признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ