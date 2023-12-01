Торговая недвижимость подорожала на 9 процентов в Новосибирске

С января по октябрь 2023 года средние цены по торговым объектам, предложенным к продаже в Новосибирске, выросли на 9%. Об этом говорится в результатах совместного исследования компаний «Отелит» и RID Analytics. Для сравнения, офисные помещения подорожали также на 9%, а производственно-складские — на 6%. В 2022 году торговая недвижимость в среднем дала удорожание на 15%, а производственно-складские объекты — на 19%. Такого годового прироста цен рынок не видел с 2013 года.

— В сентябре и октябре рост цен на торговую недвижимость значительно ускорился: за октябрь прирост составил 3,7%. Для одного месяца это значительный показатель прироста, в некоторые годы такую динамику рынок показывал за целый год, — говорит директор компании «Отелит» Евгений Бурденюк.

Средние ставки аренды по свободным торговым помещениям Новосибирска за десять месяцев выросли на 8%. Для сравнения, аренда производственно-складских помещений подорожала на 14%, офисов — на 15%.

Наиболее существенно выросли ставки в магазинах Центрального района — на 20%. В Первомайском районе они, напротив, снизились на 7,4%.

— Арендные ставки по торговым помещениям уже 4 года показывают удивительную стабильность, прирастая на 6-8% ежегодно. Другие сегменты рынка недвижимости показывают более высокую волатильность — приросты по ним составляют от 0,2% до 15%, — добавила сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева.

Небольшая коррекция ставок произошла на малые торговые помещения — площадью до 100 кв.м., объекты большей площади, наоборот, показали прирост примерно на 6%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске заметили дефицит складских помещений.