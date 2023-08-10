Двое мальчиков пострадали переходя дорогу в Новосибирске

Днем 10 августа на территории Новосибирска произошло два похожих ДТП. Мальчики-пешеходы оказались под колесами автомобилей, а затем в больнице.

— В 16 часов 10 минут на территории Кировского района 71-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan двигался по улице Зорге со стороны дома 105 улицы Зорге в сторону улицы Громова. В пути следования совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 9 лет, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — сообщили в ГИБДД города.

Еще один восьмилетний пешеход уехал на скорой помощи с парковки у дома на проспекте Дзержинского.

— В 14часов 55 минут на территории Дзержинского района водитель двигался на автомобиле Volkswagen Polo по парковке у дома 2/2 улицы проспект Дзержинского со стороны улицы Гоголя, и в пути следования совершил наезд на пешехода, который пересекал данную парковку справа налево по ходу движения автомобиля. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия, — добавили автоинспекторы.

За 7 месяцев 2023 года на территории города Новосибирска зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей, в результате которых 1 ребёнок погиб и 120 получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД просят родителей учить с ребятами правила дорожного движения и чаще становиться для них положительным примером для подражания.