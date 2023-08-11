Развод и девичья фамилия: с кем останется домашний питомец

Согласно ст 137 Гражданского кодекса РФ, к животным применяются общие правила об имуществе, так как законом или иными правовыми актами не установлено иное. Таким образом раздел питомцев происходит по аналогичным правилам, что и любое другое совместное имущество, сообщил в беседе с изданием «Газета.Ru» юрист, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, если кошка или собака были куплены в браке, то претендовать на них могут оба супруга, если домашний любимец был подарком жене – то и принадлежит он только ей.

Вадим Виноградов отметил, что суд преимущественно учитывает, насколько к домашнему питомцу привязан несовершеннолетний член семьи и оставляет питомца с тем родителем, с которым в дальнейшем будет проживать ребенок. При этом юридически это делать не обязательно. В данном контексте о благополучии кошки или собаки традиционно речи не идет вообще. По мнению юриста, это законодательное упущение нуждается в дополнительном обсуждении.

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