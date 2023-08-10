Новосибирские троллейбусы уходят на выходные из-за строительства моста

Мэрия Новосибирска предупреждает об изменении в графике работы троллейбусов из-за строительных работ на мостовом переходе через Обь в районе ул. Ипподромской.

— 12 и 13 августа с 22 часов до окончания движения работа троллейбусного маршрута № 4 будет организована по схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, пл. Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», — сообщает администрация города.

Также в выходные до 22 часов будет ограничено время работы троллейбусов № 7, 24.