Андрей Шинделов назначен министром сельского хозяйства Новосибирской области

Заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства назначен Андрей Шинделов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Травников.
Шинделов работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.
Андрей Шинделов закончил Новосибирский государственный аграрный университет, кандидат технических наук, доцент.
Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета Новосибирска назначен замминистра региональной политики.
Фото предоставлено пресс-службой министерства сельского хозяйства Новосибирской области.
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