Андрей Шинделов назначен министром сельского хозяйства Новосибирской области

Заместителем председателя правительства Новосибирской области – главой министерства сельского хозяйства назначен Андрей Шинделов. Об этом на оперативном совещании сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Шинделов работал в статусе и.о. руководителя министерства после ухода в отставку по собственному желанию Евгения Лещенко в июне 2024 года. Ранее Шинделов был первым заместителем министра.

Андрей Шинделов закончил Новосибирский государственный аграрный университет, кандидат технических наук, доцент.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат горсовета Новосибирска назначен замминистра региональной политики.