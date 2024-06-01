Двое новосибирцев вернулись в Россию из плена

В результате переговоров с украинской стороной 31 мая в РФ возвращены 75 российских военнослужащих, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
— Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — отметили в ведомстве.
Как сообщил на своей странице ВКонтакте депутат Барабинского горсовета Константин Терещенко, в ходе обмена удалось вернуть двоих новосибирцев.
— С парнями все хорошо. Спасибо всем, кто принимал участие в этой непростой ситуации. Подчеркну, ребята попали в плен, не по доброй воле, героически вели бой, — сообщил Терещенко. — Ещё предстоит вернуть троих барабинцев.
Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы Минобороны РФ из группы ведомства ВКонтакте.
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