Мэрия Новосибирска резервирует участок для дороги к Плющихинскому жилмассиву

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление об установлении публичного сервитута для устройства примыкания проектируемой автодороги общего пользования по улице Доватора к жилмассиву «Плющихинский» к автомобильной дороге по Гусинобродскому шоссе в Октябрьском районе города. Резервируется участок площадью 569 кв метров от Есенина до Волочаевской. Публичный сервитут устанавливается на 10 лет.

Напомним, в середине мая мэрия Новосибирска, в лице департамента транспорта, обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском к муниципальному предприятию «Метро МиР» о расторжении соглашения на предоставление субсидии для разработки проектно-сметной документации для строительства дороги по улице Доватора к Плющихинскому жилмассиву.

В марте этого года был задержан экс-руководитель транспортного департамента мэрии Константин Васильев. Дмитрий Демешин, на тот момент работавший в должности заместителя Генерального прокурора России, поручил инициировать уголовное преследование в отношении бывшего чиновника в связи с злоупотреблением им должностными полномочиями после обращения новосибирца, который пожаловался на бездействие мэрии в строительстве дороги-дублера к жилмассиву «Плющихинский».

Ранее редакция сообщала, что реализация проекта по строительству автодороги от улицы Доватора к Плющихинскому жилмассиву планируется двумя этапами.