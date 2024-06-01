За высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ учителям заплатят 11500 рублей в месяц в Новосибирске

Министр образования Новосибирской области Мария Жафярова подписала приказ о денежном поощрении педагогов ученики которых показали хорошие знания по математике, биологии, физике, информатике и химии. Денежное поощрение вводится для «обеспечения повышения престижа педагогической профессии» и «популяризации профессии учитель», уточняется в документе. Получателей поощрения будут выбирать на конкурсной основе в рамках которого планируется выявлять педагогов, способных обеспечить высокое качество образования, которое подтверждается результатами ЕГЭ и ОГЭ. Еще одна задача — увеличение доли обучающихся, достигших минимального уровня подготовки и тех, кто преодолел границу высокого уровня подготовки.

Денежное поощрение устанавливается в форме ежемесячной выплаты 11.5 тысяч рублей.

Про данным Минобра, в ходе конкурса в области планируется отобрать 220 педагогов, которые получат поощрение за результаты учеников. 50 из них выберут в Новосибирске, и по 5 от каждого муниципального образования области.

Ранее Мария Жафярова сообщала, что на участие в основной период ГИА-11 в области зарегистрированы 14 909 человек, из них выпускники школ текущего года — 13 213. В основной период для участия в ГИА-9 зарегистрированы 36 273 человека. Выпускники для получения аттестата должны будут сдать четыре экзамена: два обязательных (русский язык и математику) и два экзамена по выбору. В 2023 году средний бал ЕГЭ в регионе составил 67.4.

Ранее редакция рассказывала, что родители жаловались на результаты пробных ОГЭ в Новосибирске.