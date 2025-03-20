Накануне, 19 марта, состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле 175 на 175. Среди вернувшихся домой военнослужащих оказались двое жителей Новосибирской области. Об этом сообщила в своём Telegram-канале уполномоченный по правам человека в регионе Елена Зерняева.

Кроме того, Россия в качестве акта доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в немедленной медицинской помощи.

Напомним, что обмен пленными был анонсирован президентом России Владимиром Путиным 18 марта по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом. На данный момент освобождённые из украинского плена военнослужащие находятся в Белоруссии. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, после чего они будут направлены в Россию. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, посредником при обмене выступили Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее редакция сообщала о том, что в Минобороны рассказали о полном освобождении Суджи от ВСУ. Кроме того, Вооружённые силы Российской Федерации освободили ещё несколько населённых пунктов в Курской области.