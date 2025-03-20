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Соцсети новосибирского ХК «Сибирь» взломали хакеры

  • 20/03/2025, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Соцсети новосибирского ХК «Сибирь» взломали хакеры
Подписчикам, перешедшим по ссылке мошенников, рекомендовали сменить пароли

Неизвестные распространили в группе хоккейного клуба «Сибирь» во «ВКонтакте» фишинговую ссылку на новый Telegram-канал клуба. Она оказалась поддельной.

В сообщении говорилось, что хоккейный клуб открыл новую страницу в мессенджере «Телеграм». На этой странице, как предполагается, будут появляться новости о плей-офф и видеотрансляции матчей.

Позже клуб опубликовал сообщение о том, что аккаунт хоккейного клуба «Сибирь» был взломан.

— Всё почистили, будьте бдительны, не переходите по ссылке на скрине, если вдруг сохранили, — говорится в сообщении команды.

Подписчикам, которые перешли по указанной ссылке, было рекомендовано незамедлительно сменить пароли.

Ранее редакция сообщала о том, что новые инструменты защиты от мошенников введут на маркетплейсах России. Пользователям предложат заходить в личные кабинеты через биометрию.

Источник фото: ХК Сибирь

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : хоккей взлом


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