Соцсети новосибирского ХК «Сибирь» взломали хакеры

Неизвестные распространили в группе хоккейного клуба «Сибирь» во «ВКонтакте» фишинговую ссылку на новый Telegram-канал клуба. Она оказалась поддельной.

В сообщении говорилось, что хоккейный клуб открыл новую страницу в мессенджере «Телеграм». На этой странице, как предполагается, будут появляться новости о плей-офф и видеотрансляции матчей.

Позже клуб опубликовал сообщение о том, что аккаунт хоккейного клуба «Сибирь» был взломан.

— Всё почистили, будьте бдительны, не переходите по ссылке на скрине, если вдруг сохранили, — говорится в сообщении команды.

Подписчикам, которые перешли по указанной ссылке, было рекомендовано незамедлительно сменить пароли.

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