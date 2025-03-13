В течение недели российские военные освобождали ключевые города и деревни, а также продолжали теснить украинскую армию к границе. Одним из значимых событий последних 24 часов стало освобождение населённого пункта Суджа, расположенного в Курской области. Более подробную информацию об этом можно найти в сообщении Министерства обороны Российской Федерации.

— Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что за минувшие сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курском направлении составили более 340 человек. Общие же потери ВСУ в Курской области уже превысили 67 тысяч военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились главного узла связи и укрепрайона на этом направлении.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее редакция сообщала о том, что минобороны отразило самую массированную атаку ВСУ с начала года. Всего на территории России были сбиты 337 БПЛА.