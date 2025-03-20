Желающих благоустроить набережную «Чемской берег» в Новосибирске не нашлось

В мэрии Новосибирска подвели итоги тендера по выбору подрядчика для проведения работ первой очереди по благоустройству рекреационной общественной территории по улице Саввы Кожевникова. Стартовая цена контракта составляла 248 млн рублей. Желающих выполнить эти работы по такой цене не нашлось. На тендер не было подано ни одной заявки. Подрядчик должен был выполнить подготовительные и благоустроительные работы в 10 этапов до 31 июля 2026 года.

Напомним, парк «Чемской берег» победил в ходе голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За него проголосовали 64 тысячи жителей города.

Проект включает в себя создание двухуровневой рекреационной зоны, в верхней части которой предусмотрены спортивные и детские площадки, зоны для отдыха и смотровые площадки. Нижняя зона, подверженная подтоплению, не будет иметь активных площадок, но там расположатся спуски к реке. В процессе проектирования также были учтены пожелания местных жителей. Площадь для выгула собак увеличена, предусмотрены павильоны с туалетами и комната для матери и ребенка.

На реализацию проекта «Чемской берег» выделено 100 миллионов рублей из регионального и муниципального бюджетов. Основные строительные работы запланированы на 2025 год, а завершение всех этапов, включая озеленение, намечено на 2026 год.

Проект «Чемской берег» считается одним из важнейших благоустроительных мероприятий Новосибирска в 2025 году и направлен на повышение туристической привлекательности региона. Мэрия также планирует включить в список мероприятий ремонт дорожного участка, соседствующего с новой рекреационной зоной, и решить вопросы по переносу остановки и ремонту коллекторов. Также потребуется демонтировать незаконно установленные гаражи в водоохранной зоне, сообщали в муниципалитете.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия объявила тендер по выбору подрядчика для благоустройства сквера Демакова.