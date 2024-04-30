Двое подростков попали в реанимацию после ДТП в Новосибирской области

Вечером 29 апреля после ДТП с участием мотоцикла и «ВАЗ-2115» двое подростков были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Авария произошла в городе Куйбышев на перекрестке улиц улица 1 Декабря и Войкова.
— 16-летний парень с 15-летней девочкой ехали на мотоцикле и столкнулись с «ВАЗ-2115». От удара девочка потеряла сознание, в тяжелом состоянии ее погрузили в «скорую». У мальчишки открытый перелом бедра, он сильно кричал, — сообщает КП-Новосибирск местные жители.
По предварительной информации, в ДТП мог быть виноват водитель автомобиля.
Ранее редакция сообщала, что пассажирский автобус разбился на трассе под Новосибирском. В автобусе находилось 26 человек.
Источник фото: телеграм-канал КП-Новосибирск
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