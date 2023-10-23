Двое учеников оказались в больнице, покурив вейп в туалете школы в Новосибирске

Ученики одной из новосибирских школ попали в больницу после того, как покурили вейп в туалете учебного заведения.

― Всё произошло 20 октября. 15-летний девятиклассник Миша и 12-летний пятиклассник Саша после третьего урока отправились в школьный туалет покурить электронку. Однако через несколько минут им стало плохо. На состояние парней обратили внимание родители других учеников и вызвали им скорую, ― сообщает Телеграм-канал «Baza».

Подросткам поставили предварительный диагноз «отравление неизвестным веществом». К утру понедельника состояние школьников улучшилось.

― По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ― прокомментировал Infopro54 источник в правоохранительных органах.