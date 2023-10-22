Ущерб от лесных пожаров в Новосибирской области превысил 21 млн рублей

Ущерб от лесных пожаров на территории Новосибирской области в 2023 году превысил 21,1 млн рублей, в том числе затраты на тушение лесных пожаров составили 6,492 млн рублей. Вред, причиненный лесному хозяйству, составил 14,6 млн рублей. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Валерий Шрейдер.

— По состоянию на 16 октября 2023 года на территории области возникло 403 лесных пожара на общей площади 3 379,81 га, в том числе на покрытой лесом площади 2 053,88 га. Средняя площадь одного пожара составила 8,39 га, – сообщил в рамках пресс-конференции Валерий Шрейдер.

По его словам, за сезон произошло 4 крупных лесных пожара: на территории Кыштовского лесничества (52,8 га), на территории Новосибирского военного лесничества (47,3 га), в Маслянинском лесничестве (45 га), а также на территории Сузунского лесничества (на площади 39,1 га).

Чаще всего причиной лесных пожаров являлся переход с земель иных категорий (земли сельскохозяйственного назначения, муниципальных образований, линейных объектов и т.д.) — 224 пожара на общей площади 1 362,93 га (55,59% от общего количества возникших пожаров). По вине местного населения возникло 150 пожаров на общей площади 1 024,48 га (37,22% от общего количества возникших пожаров). Гроза стала причиной 21 пожара на общей площади 853,30 га (5,21% от общего количества возникших пожаров). Кроме того, среди причин пожаров отмечены граница – 5 пожаров на общей площади 129,50 га (1,24% от общего количества возникших пожаров) и линейные объекты – 3 пожара на общей площади 9,60 га (0,74% от общего количества возникших пожаров).

Отмечается, что 99,75% пожаров были ликвидированы в течение суток.

Ранее редакция сообщала, что более 3,3 млн рублей штрафов наложено в Сибирском федеральном округе за нарушение противопожарного режима.