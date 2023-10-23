Начальник департамента мэрии нарушил антикоррупционное законодательство

Прокуратура города выявила нарушение антикоррупционного законодательства начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Виталием Витухиным.
— Установлено, что начальником департамента вопреки требованиям антикоррупционного законодательства в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отражены недостоверные сведения об имуществе, находящемся у него и его супруги в собственности, — говорится в сообщении.
Прокурор города внес представление мэру, в результате рассмотрения которого начальник департамента привлечен к дисциплинарной ответственности.
Ранее редакция сообщала, что Муниципальное учреждение нарушило антикоррупционное законодательство.
Фото редакции
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