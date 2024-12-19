Двойную индексацию пенсии получат жители Новосибирской области в 2025 году

В Новосибирской области в следующем году пенсионеров ожидает двойная индексация пенсий. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

С 1 января 2025 года страховые пенсии жителей Новосибирской области будут проиндексированы на 7,3%. А с 1 апреля социальные пенсии увеличатся на рекордные 14,75%.

Со следующего года индексация будет распространяться и на работающих пенсионеров. Однако размер прибавки для них будет рассчитываться исходя из суммы пенсии, которую они могли бы получать, если бы не работали.

Индексация социальных пенсий на 14,75% станет одним из самых значительных повышений в стране. Это поможет значительно улучшить материальное положение наиболее уязвимых групп населения.

Ранее редакция сообщала о том, что до 412 тысяч пенсионных накоплений разом смогут получить новосибирцы в 2025 году. Увеличение сумм связаны с изменениями в методике расчёта и назначения выплаты.